تدريبات خاصة لعموري وعامر في الجزيرة الإماراتي

دشن فريق الجزيرة الإماراتي تدريبه أمس الأول في ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، عقب عودة بعثة الفريق من المعسكر الإعدادي في هولندا، وحصول اللاعبين على إجازة عيد الأضحى المبارك.



وحرص مدرب الفريق الهولندي يورجن استريبل على غلق التدريبات أمام الإعلام بهدف وضع الملامح الأساسية لفترة الاستعداد في الفترة الحالية، بحضور جميع أعضاء الفريق والنجوم المنضمين حديثًا للفريق، وهم ثنائي المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن "عموري"، وعامر عبدالرحمن، والمغربي مراد باتنا، وحرص المدرب استريبل على عقد جلسة خاصة مع النجمين «عموري»، وعامر عبدالرحمن، والذين لم يلتحقا بالمعسكر الخارجي للفريق، ومن المقرر أن يخضعا لتدريبات خاصة. ويستعد الجزيرة لمواجهة خورفكان في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد.



حضر التجمع الأول محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، وقال السويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بحضور المران الأول للفريق بعد العودة من المعسكر مع تمنياتي بالتوفيق".