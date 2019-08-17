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عالم

تونس: انطلاق أعمال بناء أكاديمية الباجى قايد السبسى للدبلوماسية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
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انطلقت اليوم أعمال بناء "أكاديمية الباجي قايد السبسي للدبلوماسية والعلاقات الدولية"، التي كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسى قد أشرف على وضع حجر أساسها، يوم 3 مايو الماضى، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون التونسي- الصيني الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتهدف هذه الأكاديمية التي تضم عدة أقسام إلى تخريج دبلوماسيين تونسيين وأجانب على مستوى عال، ومواكبين لمستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الحديثة.

يذكر أنه تم إقرار تسمية الأكاديمية على اسم الرئيس التونسي الراحل خلال إشراف محمد الناصر، رئيس الجمهورية المؤقت، على اختتام فعاليات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، يوم 2 أغسطس الجاري.

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