الحرية والتغيير: نتمسك بالتحقيق في الانتهاكات التي رافقت "الثورة"

أكد ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، أنه بفضل تضحيات أبناء السودان أصبح هذا اليوم ممكنا، قائلًا يستحق الشعب السوداني أن يحتفل لأنه لم يستسلم.



وتابع ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير: "نقف على مقربة من الجماعات المسلحة ونتطلع للعمل معا للوصول إلى سلام شامل، مؤكدًا أن المساءلة القضائية للنظام السابق بكل رموزه من أهم واجبات الحكومة المقبلة، ونتمسك بالتحقيق في كل الانتهاكات التي رافقت "الثورة".



واستطرد، "على الحكومة المقبلة أن تعمل جاهدة على إعلاء النسيج الاجتماعي السوداني".



جاء ذلك في كلمة له ألقاها أثناء الاحتفال بقاعة الصداقة التي شهدت توقيع وثائق الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.



ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم قبل قليل رسميًا على الاتفاق الانتقالي، بحضور وفود دولية.



ووقع الاتفاق أحمد ربيع ممثلًا لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.



وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.