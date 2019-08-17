خورفكان الإماراتي يتعاقد مع أحمد الياسي لموسمين

تعاقد نادي خورفكان الإماراتي لكرة القدم مع المدافع أحمد الياسي قادمًا من نادي النصر، لمدة موسمين، وجرت مراسم التوقيع بحضور خليل غانم، رئيس مجلس إدارة النادي وتم التوقيع في مقر النادي، وسبق للياسي اللعب لأندية عجمان والنصر والإمارات، كما انضم إلى المنتخب الوطني الأول. وارتبط اسم الياسي في الفترة الأخيرة بترشيحات لأندية عدة واستقر أخيرا في نادي خورفكان، وكان اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع نادي النصر بعد 4 مواسم قضاها في قلعة «العميد».