"مدبولي" شاهدًا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان

وقّع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان، وعدد من كبار المسئولين الإفريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.



وحرص مدبولي على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسى للأشقاء فى الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر تطلعات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.