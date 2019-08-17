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حوادث

انتشال جثة شاب غرق في نيل الوراق

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بنطاق قسم شرطة الوراق.

وكان قسم شرطة الوراق، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شاب بمياه النيل بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"محمد. ف"، 24 سن.

وبإجراء التحريات تبين غرق المتوفي لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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