التعليق الأول لـ"أرامكو" على اعتداء حقل الشيبة بالسعودية

أكدت شركة "أرامكو" السعودية للنفط، أن الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف حقل الشيبة البترولي لم يؤثر على إمدادات العملاء من النفط الخام.



وقالت "أرامكو" في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "سيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات".



وأضاف البيان: "تؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث".



وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة دون أي إصابات بشرية، مؤكدًا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.