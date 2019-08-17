شاهد.. راندا البحيري بإطلالة الملكات في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة الملكات، وارتدت تاجا مميزا ووضعت "مكياج" هادئا بلمسات الميك آب أرتيست نورهان جلال.



من ناحية أخرى، تنتظر راندا البحيري، الفترة الحالية، تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "موشا"، ويشاركها البطولة الفنان إيهاب فهمي وعدد كبير من الفنانين.



وشاركت "البحيري" في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.



وكانت آخر أعمال الفنانة رندا البحيري السينمائية فيلم "كازانوفا"، الذي خاض بطولته كل من المطرب إيساف، وإلهام عبدالبديع، وأحمد التهامي، ومها أبوعوف، وهو قصة وسيناريو وحوار هيثم وحيد، ومن إخراج أسامة فاضل، وإنتاج شركة "ثرى إيه" للمنتج أحمد فاروق.