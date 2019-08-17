تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "بطيخ" فاسدًا فى أسيوط

أصيب 6 أطفال بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم "بطيخ" فاسدًا داخل منزلهم، في أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول 6 أطفال إلى مستشفى الإيمان العام يعانون من حالة تسمم غذائي.



وبالفحص تبين تسمم كل من "حازم. م"، 10 سنوات، و"رحمة. م" 9 سنوات، و"سلسبيل. م"، 5 سنوات، و"يوسف. ت"، 5 سنوات، و"فاطمة. ح"، 5 سنوات، و"يونس. م"، 4 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.



وبسؤال أهلية الأطفال المصابين، لم يتهموا أحدًا، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.