تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "بطيخ" فاسدًا فى أسيوط
السبت 17/أغسطس/2019 - 03:17 م
أسيوط – محمد أبو شادي :طباعة
أصيب 6 أطفال بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم "بطيخ" فاسدًا داخل منزلهم، في أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول 6 أطفال إلى مستشفى الإيمان العام يعانون من حالة تسمم غذائي.
وبالفحص تبين تسمم كل من "حازم. م"، 10 سنوات، و"رحمة. م" 9 سنوات، و"سلسبيل. م"، 5 سنوات، و"يوسف. ت"، 5 سنوات، و"فاطمة. ح"، 5 سنوات، و"يونس. م"، 4 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.
وبسؤال أهلية الأطفال المصابين، لم يتهموا أحدًا، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول 6 أطفال إلى مستشفى الإيمان العام يعانون من حالة تسمم غذائي.
وبالفحص تبين تسمم كل من "حازم. م"، 10 سنوات، و"رحمة. م" 9 سنوات، و"سلسبيل. م"، 5 سنوات، و"يوسف. ت"، 5 سنوات، و"فاطمة. ح"، 5 سنوات، و"يونس. م"، 4 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.
وبسؤال أهلية الأطفال المصابين، لم يتهموا أحدًا، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.