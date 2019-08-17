مصرع 3 عناصر إجرامية بتبادل إطلاق نار في السحر والجمال

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية على منطقة السحر والجمال، أسفرت عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، وضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين وأسلحة وذخائر.



أسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة "السحر والجمال" الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية، عن تحديد أماكن تمركز بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقى (السويس والإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.



عقب تقنين الإجراءات وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزي، حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتي بادلتها إطلاق النيران، وتمكنت من التعامل والسيطرة.



وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية، وتم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات فى قضية مخدرات"، وإصابة إحدى السيدات، 28 سنة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس بطلق نارى وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.



كما تم ضبط عدد 10 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2.5 كيلو جرام، 3 بنادق آلية، 20 خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات نظارة ميدان "رؤية ليلية"، 4 دراجات نارية، 7 ميزان حساس، 12 هاتف محمول، ومبالغ مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطة الأمنية الرامية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.