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عالم

باكستان: سنرد على أي خطوة هندية تصرف الانتباه عن كشمير

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:15 م
وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وكالات
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، السبت، إن بلاده مستعدة للرد على أي خطوة هندية تصرف الانتباه عن الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف قريشي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير العلاقات العامة في الجيش آصف غفور، أنه "من الممكن أن تلجأ الهند إلى سوء تصرف في محاولة لصرف انتباه العالم عن تصرفاتها في كشمير". وتابع قائلًا: إن "الجيش الباكستاني والدولة ككل على استعداد للدفاع في وجه أي تحركات هندية".

وقال قريشي إنه "سيتم تشكيل خلية خاصة في وزارة الخارجية الباكستانية، ستكون مسئولة عن وضع مسار مستقبلي للعمل بشأن الوضع السائد في كشمير المحتلة".

كما كشف عن أنه "سيتم إنشاء مكتب خاص بكشمير في كل سفارات باكستان بجميع أنحاء العالم على ضوء الأزمة الجارية".

وأشاد قريشي بانعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن، الجمعة، لمناقشة أوضاع كشمير، واصفًا ذلك بـ"الحدث المهم".

وكان رئيس الوزراء عمران خان قد رحب أيضًا، السبت، بانعقاد الجلسة.

وقال خان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الخطير في جامو وكشمير المحتلة. لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا يتناول أرفع منتدى دبلوماسي دولي في العالم هذه المسألة". وأضاف أن "هناك 11 قرارًا لمجلس الأمن الدولي تعيد التأكيد على حق الكشميريين في تقرير مصيرهم".

وتابع: "لقد كان اجتماع مجلس الأمن بمثابة تأكيد على هذه القرارات. لذلك فإن معالجة معاناة الشعب الكشميري وضمان حل النزاع هي مسئولية هذه الهيئة العالمية".

والجمعة، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا الطرفين إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.

وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الصين التي أكدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية الجانب.

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