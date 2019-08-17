مدبولى: نجدد العهد على أن تشهد العلاقات مع السودان طفرة غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددًا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة.



وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسئولين دوليين وإقليميين،" أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدًا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.



وأَضاف: "أنقل لكم تحية الأشقاء في شمال وادي النيل"، مؤكدًا دعم مصر لخيارات وطموحات الشعب السودانى، وأوضح أن مصر كانت وستظل دومًا سندًا لاشقائها ومؤيدة لاستقرارها.