10 وجبات خفيفة لذيذة بأقل من 200 سعر حراري.. تعرّف عليها (فيديو)

عرضت فضائية "سي إن إن عربية"، تقريرًا حول قائمة طعام للفرد تحتوي على أقل من 200 سعر حراري تجعل المعدة ممتئلة.



واحتوت القائمة على الأفوكادو بخبز القمح المحمص، والتي تعد وجبة صحية للقلب، تلاها شطيرة زبدة الفول السوداني والموز مما يجعلها وجبة مفضلة للأطفال.



أما الوجبة الثالثة فهي الفشار مع اللوز ورقائق الشوكولاتة والتي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية المضافة، أما شرائح التفاح وزبدة بذور دوار الشمس فتحتل المرتبة الرابعة.



بينما تحتل المرتبة الخامسة زبادي يوناني مع الفراولة وبذور الكتان لما يحتوى من فوائد تتعلق بالبروتين، فيتامين C، الأوميجا 3، تليها كوكتيل الجمبرى لما تمتلك من فوائد منخفضة السعرات الحرارية، ويأتي فول الصويا الأخضر في المرتبة السابعة.



أما الوجبة التاسعة فتحتوى على الجبن المخفوق مع المشمش المجفف على خبز مصنوع من الحبوب، كما تتضمن الوجبة العاشرة الحمص مع البازلاء الحلوة كما يمكن تناول عير السبانخ والتوت للحصول على مزيج من البروتين والألياف.