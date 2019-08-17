السبت 17 أغسطس 2019 الموافق 16 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الصندوق الأسود للطائرة الروسية يكشف التفاصيل المرعبة قبل الهبوط

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كشفت رموز الصندوق الأسود لطائرة "إيرباص 321" التي هبطت اضطراريًا، الخميس الماضى، في حقل ذرة بضواحى موسكو، تفاصيل الدقائق الأخيرة المرعبة قبل الهبوط بسلام فى حقل الذرة بالقرب من مطار «جوكوفسكي» على العاصمة الروسية.

ونشرت قناة "Baza" على تطبيق "تليجرام"، السبت، "نسخة من المفاوضات بين برج المراقبة وقائد الطائرة ضمير يوسوبوف ومساعده غيورغي مورزين، اللذين نفذا الهبوط الاضطراري بنجاح».

وأوضحت المفاوضات المسجلة في الصندوق الأسود أن «سرعة بديهة الطيارين، وشجاعتهما، واتخاذهما القرار الصائب في اللحظة المناسبة كان وراء إنقاذ حياة 226 راكبًا، و7 من أفراد طاقم الطائرة».

ويتضح من البيانات أن «مراقبي الحركة الجوية في مطار جوكوفسكى الذي أقلعت منه الطائرة، حذروا الطاقم قبل الإقلاع عند الساعة 06:12 بتوقيت موسكو من "تحليق طيور منفردة" في الأجواء القريبة من المطار".

وبعد دقيقتين فقط من الإقلاع، أي في الساعة 06:14، أرسل الطياران إشارة طوارئ للمطار، وأبلغا عن فشل محرك واحد وطلبا الإذن بالعودة إلى المطار، ولكن بعد دقيقة واحدة فقط غيرا رأيهما«، وأبلغا المراقب الجوي «تجهيز خدمة الإسعاف والإنقاذ» في الساعة 06:15.

وعندما سئلا بعد دقيقة عن ارتفاع الطائرة وعدد الركاب على متنها، أجابا بأنها هبطت «خارج المدرج»، وأن منارة الطوارئ لا تعمل.. وأضاف الطياران: ”لا تصرفوا انتباهنا، نحن نقوم بإجلاء الركاب الآن».

وفي حوالي الساعة 06:19 تم إجلاء جميع الركاب، أي بعد أقل من 5 دقائق من هبوطها الاضطراري، ولم يبلغ الطاقم عن وقوع إصابات بين من كانوا على متنها.

وألزم اصطدام الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول بسرب من طيور النورس طياريها على الهبوط الاضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من مطار جوكوفسكي صباح الخميس الماضي.

وكان على متن الطائرة 226 راكبًا، و7 من أفراد الطاقم، أصيب منهم 76 شخصًا برضوض وخدوش بسيطة لم تستدع دخولهم المستشفى، وفقًا للبيانات الأولية.

وأمس الجمعة، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا منح بموجبه كلا من الطيارين وسام «بطل روسيا الاتحادية»، وأوسمة الشجاعة لجميع أفراد الطاقم.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

ملصقات تحذيرية في المستشفيات من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

منذ حوالي 21 ساعة

القلب وما يريد: جو وعمر الشريف.. عِشرة عمر أفسدها الهوى

منذ حوالي 20 ساعة

3 مشروبات تساعد على نوم هادئ

منذ حوالي 4 ساعات

"فيديو".. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي

ads

الصور

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

image description

بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية

image description

محافظ أسوان يأمر بتكثيف أعمال النظافة.. وتحرير مخالفات الطرق

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس.. و"مميش" مستشارًا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

ملصقات تحذيرية في المستشفيات من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

من هو الفريق أسامة ربيع الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس (سيرة ذاتية)

حلاوة زمان

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "صُدمت في حياتها سبب الرجالة"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

الصحة

النظام الغذائي الغنى بمضادات الأكسدة يقي من السرطان وأمراض القلب

ما هي تداعيات النوم أقل من ست ساعات؟

مصل روسي جديد للقضاء على الإيبولا في الكونغو قريبًا

باحثون: "القرنفل" علاج جديد للأورام السرطانية

الرئيس نيوز

متحدث البرلمان: السيسى بعث رسائل عاجلة للمؤسسات وللأفراد خلال افتتاح "الصوب الزراعية"

انفوجراف| المحاكم الاقتصادية.. 5 صلاحيات جديدة

محطات في حياة الفريق "أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس الجديد

السجيني: توجيهات الرئيس بتطوير محور "أم زغيو" تدعم خطط التنمية

منوعات

العلماء: المشتري ابتلع كوكبًا آخر كاد ينفجر

كيف نتعامل مع رهاب الطيران

معهد الفلك: غرة محرم السبت 31 أغسطس الجارى

ضبط نصف طن من الماريجوانا في إندونيسيا

كشكول

50 كلية و150 معهداً لطلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2019

ثانوية عامة (دور ثان).. 3925 طالب يؤدون الامتحانات بالفيوم

غداً.. جامعة النيل تنظم "Open House" للتعريف بالكليات وطرق التعلم

"الآثار.. الهندسة.. والتجارة " أبرز كليات تنسيق الدبلومات 2019

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل الشقيق الثاني لزعيم الحوثيين في ظروف غامضة

باحث إسلامي: رفض قيادات الإخوان للاعتذار خوفًا على ثروتهم

مفتي الإخوان الليبي يجدد تحريضه ضد قوات الجيش

سياسي عراقي: نهاية داعش قريبًا


زيت وسكر

“القوى العاملة”: اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

ملصقات تحذيرية في المستشفيات من الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

“التضامن” تُعلن عن موعد عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

رئيس جهاز الشروق: تركيب 370 كشاف إنارة “ليد” بمحور الحرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحد الأقصى للأجور!
صفاء النجار
وأذن فى الناس بالحج «1»
عبدالوهاب داود
القلب وما يريد: جو وعمر الشريف.. عِشرة عمر أفسدها الهوى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
المزيد

الثقافة

مع تجدد التوترات: كوريا الشمالية تحت مجهر الثقافة الغربية

عرض فيلم "سحق قلبي" بالمركز الثقافي النمساوي

صدور النسخة العربية لكتاب مخطط لاوديسا على البحر

عرض الفيلم اللبناني "ترويقة في بيروت" بمركز الثقافة السينمائية

صفحتنا ع الفيس بوك