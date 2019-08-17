رئيس وزراء إثيوبيا: الطريق إلى الديمقراطية فى السودان بدأ اليوم

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، هذا اليوم التاريخي بداية مرحلة جديدة في السودان، مضيفًا: دعمنا الانتقال السلمي للسلطة في السودان والرحلة للوصول إلى اتفاق اليوم لم تكن سهلة.



وأكد رئيس وزراء إثيوبيا، أن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، موصيًا الشعب السوداني بأن يكون حريصًا على السلام.



جاء ذلك في كلمة له ألقاها أثناء الاحتفال بقاعة الصداقة التي شهدت توقيع وثائق الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.



ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم قبل قليل رسميًا على الاتفاق الانتقالي، بحضور وفود دولية.



ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلًا لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن المجلس العسكري الانتقالي.



وشهد على التوقيع رئيس وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.

