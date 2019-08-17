تشكيلة يورجن كلوب الرسمية لمواجهة ساوثهامبتون

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيلة الردز الرسمية التي تستعد لمقابلة ساوثهامبتون بعد أقل من ساعة من الآن على ملعب الأخير سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل ليفربول المباراة بهدف مواصلة النجاحات والنتائج الإيجابية بعد فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على حساب تشيلسي بعد أيام قليلة من اكتساحه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الإنجليزي برباعية.



وشهدت تشكيلة ليفربول استمرار غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي تعرض للإصابة في أولى مباريات الموسم ضد نوريتش سيتي، ليحل الوافد الجديد الإسبانى أدريان ميجيل بديلًا له.



ونجح الحارس الإسبانى البديل أدريان الذي كان قد تعرض لإصابة في مباراة السوبر ضد تشيلسى من المرور بالفحوصات الطبية بنجاح، ليكتب اسمه في التشكيلة الأساسية للردز ضد ساوثهامبتون.



إليكم تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة ساوثهامبتون.