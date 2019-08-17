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مصر

"مرفوع من الخدمة".. الدستور «نيوز ليتر 50» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ50 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها، منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

"مرفوع من الخدمة" هو عنوان نشرتنا هذا الأسبوع، وذلك بعد رصدنا الذى كشف عن أن خمس وزارات في الحكومة لم تصدر أى بيانات خلال الأسبوع الماضى "أسبوع عيد الأضحى"، وذلك رغم أنه فى أول أيام العيد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات العلمين الجديدة بعد أداء صلاة العيد هناك، وشملت تلك الوزارات "التخطيط، التجارة والصناعة، التموين، الاستعلامات، السياحة". 


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
- "فرعون" قصة جزيرة مصرية ترى من خلالها 4 دول عربية
نوهت وزارة التخطيط عن جزيرة فرعون، وهي إحدى جزر البحر الأحمر، تتبع إداريًا محافظة جنوب سيناء، تقع في خليج العقبة، بالقرب من مدينة طابا، وهي الجزيرة الوحيدة التي يُمكن من خلال الوقوف في أعلى أجزائها رؤية الحدود لأربعة دول "مصر، السعودية، الأردن، فلسطين"، وهي جزيرة صخريّة، شكلها طويل، وهي مُحاطة بالشُّعب المرجانيّة من كافّة جوانبها.

- هذه الوزارة طالبت المصريين في السعودية بعدم التدخين
نوهت وزارة القوى العاملة عن حظر السعودية للتدخين في أماكن العمل حيث أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرارًا باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل تطبيقًا لأحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

- إهمال أم تجديد.. ما الذى يحدث فى قصر البارون؟
أبرزت وزارة الآثار الانتهاء من 85% من أعمال ترميم قصر البارون بحي مصر الجديدة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري.

وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنه حتي الآن تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.

ونوه سمير إلى الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية، واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرًا إلي أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصرى.

فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

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