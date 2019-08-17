دول جنوب شرق أسيا تتجاهل الحظر الأمريكي على شركة هواوى

على الرغم من حالة التوتر الشديد التي تجتاح منطقة جنوب شرق آسيا بسبب الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، غير أن العديد من دول المنطقة تجاهلت ادراج واشنطن لشركة هواوى الصينية فى القائمة السوداء.



وذكرت التقارير أن الأمر الذي دفع هذه الدول لتجاهل الحظر الأمريكي على شركة الاتصالات العملاقة يرجع ليس فقط إلى رغبتها فى تطوير الجيل الخامس من الشبكات ولكن أيضا نظرا لوجود علاقات اقتصادية قوية ووثيقة بين الشركة الصينية ودول جنوب شرق آسيا.



ويرى الخبراء أن الشركة الصينية شركة رائدة في مجال الاتصالات ولها علاقات راسخة مع دول المنطقة، وفى حالة دخولها بقوة فى أى سوق فإنه يكون من الصعب للغاية على المؤسسات والحكومات والأطراف المعنية انتهاء هذه العلاقة وهو ما يحدث بالفعل في جنوب شرق آسيا.