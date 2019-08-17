التحقيق مع مسجل ضرب زوجته وأشعل النيران بشقتهما في النهضة

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع عاطل "مسجل خطر بلطجة" بتهمة التعدي بالضرب على زوجته "مسجلة مخدرات"، وإشعال النيران بالشقة محل سكنهما بسبب خلافات بينهما في النهضة.



تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق إتهامه في قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل مقيمة بذات العنوان "سبق إتهامها فى قضية مخدرات" مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها، وعقب ذلك أحضر كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وأضرم النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل دون إصابات، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.