تباشر نيابة القاهرة الجديدة، السبت، التحقيق مع 3 متهمين بسرقة عجوز وزوجته بالإكراه في التجمع الخامس.



وكشفت التحريات، أن المتهمين "راضي. م"، "كريم. ل"، و"محمد. ج" عاطلين، اعترفوا بسرقة عجوز وزوجته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، كما اعترفوا بسرقة مبلغ 5300 ألف جنيه و3 خواتم عيار 21.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد بسرقة 3 متهمين عجوزين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.



وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.