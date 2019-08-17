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مصر

مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للسودان

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
محمد ابراهيم
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أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

ونقل مدبولي - خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم السبت - تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.

من جانبه، أعرب الفريق أول صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي، عن ترحيب السودان بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التوقيع، مشيدا بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان عبر العصور.

وقد وصل رئيس الوزراء إلى الخرطوم اليوم للمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في مراسم توقيع وثائق ترتيبات السلطة في الفترة الانتقالية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في مطار الخرطوم، الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق، والفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

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