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محافظات

الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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حصلت مدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، على المركز رقم 21 ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لعام 2018، تليها مدينة نيودلهي في الهند، ومدينة "كوزكو" في بيرو بالمركز 23، بينما احتلت ريو دي جانيرو بالبرازيل الترتيب 24، تلتها مدينة "سيدني" في أستراليا.

حيث صنف موقع TripAdvisor العالمي مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 واجهة سياحية على مستوى العالم، وتصدرت العاصمة الفرنسية باريس القائمة، تلتها العاصمة البريطانية لندن، ثم العاصمة الإيطالية روما، واحتلت مدينة بالي في إندونيسيا الترتيب الرابع، وجاءت جزيرة "كريت" باليونان في المركز الخامس.

ويعتبر موقع "تريب أدفايزر"، هو أكبر موقع للسفر في العالم بإجمالي 500 مليون زائر شهريا حول أكثر من 7 ملايين مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

كما وصف الموقع مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر، بأنها تمتاز بالشعاب المرجانية الخلابة والمياه الفيروزية المثالية لركوب الأمواج، ما يجعل منها منتجعا يعج بالسياح، نظرا لإمكانية الوصول السهل لجزر الجفتون الخلابة، مشيرا أن عدد السياح بها يفوق الخيال في كثير من الأحيان، فشواطئها تعد ملاذا سهلا نسبيا للأوروبيين، وتقع في مياهها وقبالة سواحلها أفضل أماكن الغوص والغطس بالمعدات في العالم، بجانب التمتع بالتجول سيرا على الأقدام أو استقلال سيارة أجرة لتفقد الحى القديم المعروف باسم الدهار.

من جانبه قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفيه، إن مصر بدأت في استهداف عدد أكبر من السائحين من مختلف الدول دون الاعتماد على دولة بعينها، وهى السياسة التي يفضل اتباعها،إذ شهد قطاع السياحة فتح أسواق سياحية جديدة مثل ألمانيا وفنلندا وصربيا والمجر والرومان والتشكيك والصين والهند لم تكن موجودة في الأعوام الأخيرة بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة العربية.

وأضاف أبوطالب، أنه على رأس السياحة الوافدة الي البحرالاحمر تأتي السياحة الألمانية في المقدمة تليها السياحة الإنجليزية ثم الإيطالية، ومن الملاحظ زيادة السياحة الصربية ودول فنلندا وكرواتيا وقدوم سائحين من الهند والصين والدول الأسيوية وغيرها من الدول التي لم يكن يتم التركيز عليها من قبل لجذب السائحين.

من جانبه قال الخبير السياحي عصام، إن نسبة الإشغال في فنادق الغردقة مرتفعة مقارنة بمدن سياحية حيث تخطت نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 95%، و100 %، وأعلنت بعض الفنادق عدم وجود حجوزات ورفعت شعار كامل العدد، مضيفا أن نزلاء الفنادق من جميع الجنسيات الأجنبية المختلفة، وتعد مدينة الغردقة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، إذ استقبلت ما يقرب من 7 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الماضي ومن المتوقع تعدي نسبة 10 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي.

وأكد الخبير السياحي على نجاح المساعي المبذولة من القطاع الحكومي متمثلة في وزارة السياحة والقطاع الخاص ممثل في رجال الأعمال وشركات السياحة في الترويج الدولي والتسويق في المعارض الدولية وفتح أسواق سياحية جديدة.

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