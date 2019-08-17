ملصقات تحذيرية في المستشفيات من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

بدأت وزارة الصحة والسكان، فى توزيع ملصقات فى المستشفيات لتوعية المواطنين بعدم الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، فى جميع مديريات الصحة فى المحافظات.



وأوضحت وزارة الصحة فى منشورها، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية.



وأكدت أنه يمكن التقدم بشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه فى حال حدوث أو واقعة تعدى لأى من مقدمى الخدمة الصحية، يجب الاتصال بالخط الساخن 16474، واخطار وزارة الصحة والسكان لتفعيل الإجراءات.



يذكر أن قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، قد أصدر منشورًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجميع وكلاء الوزارات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ببدء تنفيذ مشروع "تحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية" والمتضمن بند الاهتمام بتأمين المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة ومؤسساتها المختلفة والطواقم الطبية العاملة فيها.