برلمانى يشيد بمبادرة "دراجة لكل مواطن"

وصف النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، مبادرة "دراجة لكل مواطن" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنتها وزارة الشباب والرياضة بأنها خطوة مهمة نحو الاهتمام بالرياضة وتوجيه الشباب بطريقة فعالة لممارستها.



وأشار، إلى أن التسهيلات التي تقدمها المبادرة من خلال إمكانية تقسيط الدراجة ستجذب الشباب لها وتساعد غير القادرين على استقلالها، مما يساعد على نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب.



وشدد "بدوى" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على ضرورة توفير كل المقومات اللازمة لإنجاح هذا المبادرة التي تتمثل في تهيئة الطرق وتخصيص طريق خاص للدرجات، حفاظًا على أرواح هؤلاء الشباب، خاصة أن معظم الجامعات تقع في أماكن حيوية ومزدحمة للغاية، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية لهم بجانب التسويق للفكرة لنشرها.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تضافر كل الجهات المعنية من أجل نجاح تلك المبادرة بالجامعات حتى يتم تعميمها ونصل لما وصلت له العديد من الدول المتقدمة وتغيير الثقافة نحو استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات حيوية يستقلها الطالب والموظف وغيرهم، حفاظًا على نظافة البيئة وأيضًا للياقة البدنية.



وأكد أن فوائد هذه المبادرة عديدة، سواء الحفاظ على صحة المواطنين أو اقتصادية، حيث إن تصنيع الدراجة محليًا لأول مرة مشروع عظيم لتوظيف الشباب ويوفر بديل محلي للدراجة المستوردة مما يوفر العملات الصعبة.



وأشار "بدوى" إلى أن ترشيح 100 طالب من كل جامعة، بجانب ترشيح 5% من أعضاء هيئة التدريس، ومثلهم من العاملين، ليمثلوا المستفيدين المستهدفين من المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة، يعد بمثابة خطوة جيدة وبمثابة دعاية للمشروع لنشره على أوسع نطاق وجذب المواطنين له حتى تكون الدراجة حلا ذاتيا يغنى المواطن عن الاعتماد على الوسائل التقليدية وتجنب المواطنين الذهاب إلى مواقف السرفيس التى اتسمت بالعشوائية وعدم التنظيم بجانب توفير الأموال وأيضًا الحفاظ على اللياقة البدنية.



وأضاف، أنه فضلًا عن ذلك، فالدراجة خير سبيل لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة والصحة، مما له أثار إيجابية كثيرة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطنى والدخل القومي ومستوى معيشة المواطن.