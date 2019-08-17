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رياضة

الغياب يتواصل استبعاد نيمار من قائمة سان جيرمان

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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أعلن المدير الفنى لفريق سان جيرمان توماس توخيل، استبعاد اللاعب البرازيلي نيمار نجم الفريق الكتالوني السابق ولاعب سان جيرمان الحالي من القائمة التى ستسافر لمقابلة رين غدًا فى الجولة الثانية من عمر الدوري الفرنسى.

وقال توخيل، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، "نيمار تدرب مع الفريق بالفعل، لكنه ليس جاهزًا كفاية للمشاركة في القاء، ولن يكون ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى لقاء رين."

وعن مستقبل البرازيلى قال توخيل، "هو لاعب بفريقى وعلى أن أدعمه حتى يعود إلى كامل قوته وجاهزيته، حتى الآن لم يتغير أى شىء، ويتبقى له 3 سنوات فى عقده مع الفريق الفرنسي ونتمني له دوام التألق ".

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