"التجمع" يحيى الذكرى الثانية لرفعت السعيد

ينظم حزب التجمع، احتفالية لإحياء الذكرى الثانية للراحل الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق.



وتشمل عقد عدد من الندوات، وإقامة معرض عن كتاباته المختلفة، سواء كانت مؤلفات أو مقالات.



وقال المتحدث باسم الحزب، عبدالناصر قنديل، إن الحزب يجهز لاحتفالية لإحياء ذكرى الدكتور رفعت السعيد، وعقد ندوات من المقربين وأصدقائه والمفكرين، للمناقشة حول كل ما يتعلق بكتاباته، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجماعة الإخوان، مؤكدًا أن الدكتور رفعت السعيد كان واحدًا من أشد المعارضين لفكر الإخوان الإرهابية، وكان يؤكد دائمًا أنهم يسعون للفتنة الطائفية وتخريب مصر.



وأضاف عبدالناصر، فى تصريحات له، أن رفعت السعيد ترك مؤلفات عديدة تحكى عن مواقف السعيد الحقيقية ونضاله من أجل مصلحة الوطن، وتحكى عن مسيرته وحبه للوطن، مؤكدًا أنه أول من حذر من جماعة الإخوان الإرهابية، وأول من كشف مخططاتها الإرهابية، ورفضه توليها الحكم، بالإضافة أنه ظل محاربًا ويواجه هذه الجماعة فى ظل تحكمها، لأنه كان لا يعرف إلا مصلحة الوطن، بالإضافة إلى المعارك السياسية التى خاضها طوال تاريخه.