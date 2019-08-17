تقلص حجمها بسبب التعديات.. 6 معلومات عن بحيرة كينج مريوط

خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الصوب الزراعية، شدد على ضرورة حل مشكلة التعديات على بحيرة كينج مريوط.



وقال "السيسي" خلال افتتاحه عدد من المشروعات الزراعية بقاعدة محمد نجيب: "فيه محور اسمه أم زغيو.. عايزين نعمل محور ينهي التعدي على كينج مريوط، ومعناه إن المحافظ وكل المعنيين بالدولة موضوع تقنيين الأراضي اللي اتاخدت من كينج مريوط متتعملش إلا ما تتعرض عليا لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بحيرة كينج ماريوط.

- البحيرة مياهها ضحلة يصل منسوبها إلى ثمانية أقدام تحت سطح البحر أي عمقها من متر إلى متر ونصف.

- كانت البحيرة تمتد على طول 200 كم بداية القرن العشرين.

- تقلص حجمها لـ50 كم بسبب التعديات.

- تعتبر بحيرة مغلقة لا تتصل بالبحر.

- تتغذى مياهها من مصارف الجهة الجنوبية الشرقية للبحيرة، فقد كانت قديمًا متصلة بنهر النيل والبحر الأبيض المتوسط.

- انخفض منسوب المياه وحدث جفاف للأطراف بسبب الإجراءات الاحترازية في فصل الشتاء.