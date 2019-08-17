مسجد قباء يفتح أبوابه على مدار الساعة للمرة الأولى

افتتح لحجاج الموسم الحالي الذين توجهوا لزيارة المدينة المنورة بعد أن أنهوا مناسكهم في مكة المكرمة، زيارة مسجد قباء التاريخي المصنف أول مسجد في تاريخ الإسلام، في أي وقت يختارونه بعد أن ألغت السعودية فترة الإغلاق الليلي.



ويصلي آلاف الحجاج يوميًا في أول مسجد بناه المسلمون قبل نحو 14 قرنًا، حيث يتوافدون من مكة المكرمة لقضاء أطول وقت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام.



وكان المشرفون على المسجد العريق، في السنوات الماضية، يغلقون أبوابه في ساعات الليل ويبدأون عمليات التنظيف والصيانة بعد يوم مزدحم بالزوار، لكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز زار المسجد أواخر العام الماضي ووجه بفتح أبوابه على مدار الساعة.



وفي موسم الحج لا تهدأ حركة الحجيج وتنقلاتهم طوال ساعات اليوم، وفي منتصف الليل هناك من يتوجه للمسجد النبوي الشريف أو مسجد قباء للصلاة والدعاء وقراءة القرآن، بهدف استغلال كل فترة الحج في العبادة.



ويحرص زوار المسجد وهم من الجنسين ومن مختلف دول العالم، على توثيق وجودهم في المكان بالصور والفيديوهات، فيما يحرص كثير من أهالي المدينة المنورة على إكرام ضيوف المسجد وتقديم بعض الأطعمة والمشروبات المجانية لهم.