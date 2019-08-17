عرض الفيلم اللبناني "ترويقة في بيروت" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة٬ التابع المركز القومى للسينما٬ في السابعة مساء الأربعاء 28 أغسطس٬ عرض للفيلم اللبناني " ترويقة فى بيروت" من إخراج فرح الهاشم٬ وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة.



وحصل الفيلم على تنويه من مهرجان الإسكندرية في مسابقة نور الشريف للافلام الطويلة الروائية عام 2015 وتم ترشيحه كفيلم العام في المهرجان اللبناني في سيدني ــ أستراليا كفيلم العام 2015 وعرض في أكثر من 30 مدينة عربية وغربية حول العالم كم تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة كأفضل فيلم وحصل على منحة للتطوير من قبل الوزارة نفسها عام 2015.



كما حصل على تكريم من بلدية البندقية في إيطاليا وتم افتتاح مهرجان مهدي إلي الفيلم تحت عنوان مهرجان ترويقة في بيروت وعرض الفيلم لمدة أربعة أشهر في شمال إيطاليا في عدة مدن وترجم إلى الفرنسية والإيطالية.



"ترويقة في بيروت" من بطولة: بديع أبو شقرا٬ نتاشا شوفاني٬ زينة مكي٬ عبد الرحيم العوجي٬ محمود حجيج.