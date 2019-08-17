إحالة عاطل تعدى على تباع بسلاح أبيض في بدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، السبت، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بالتعدي على تباع بسلاح أبيض بعد مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الأجرة في مدينة بدر.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2835 لسنة 2019، أن المتهم "عادل. و" رفض دفع الأجرة أثناء استقلاله السيارة، وبمعاتبة المجني عليه "مصطفى. ح" له، تشاجر معه وانتهت بطعن المجني عليه بسلاح المتهم "مطواة" في بطنه ولاذ بالفرار، وبسؤال شهود العيان أقروا بالواقعة وتم ضبط المتهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة بدر إخطارًا من مستشفى بدر يفيد بوصول مصاب في البطن، وبإجراء التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل لرفضه دفع الأجرة.



وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم وبحوزته أداه الجريمة، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.