كلاكيت تاني مرة.. أوزيل يغيب عن لقاء أرسنال بالدوري اليوم

كشف المدير الفني أوناى إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي رسميًا عن تشكيلة المدفعجية التي تستعد لمواجهة بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بيميرليج.



وشهدت تشكيلة آرسنال الأساسية والرسمية عودة بعض اللاعبين أمثال أليكساندر لاكازيت ومشاركة ديفيد لويز وداني سيبايوس لأول مرة بشكل أساسي، ولكن مع استمرار غياب الألماني مسعود أوزيل.



واستمر غياب صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلة آرسنال للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه عن لقاء الافتتاح الأسبوع الماضي ضد نيوكاسل يونايتد.



وكشف المدرب الإسباني أوناى إيمري عن سبب غياب مسعود أوزيل عن مباراة آرسنال ضد بيرنلي اليوم، مؤكدًا أن الألماني لم يتدرب بشكل جيد مع الفريق بسبب شعوره بالتعب.



