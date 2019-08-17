الإمارات: ندعم الانتقال السلمى للسودان ونعمل لتحقيق استقراره

أعرب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، عن ترحيبه بالتطورات الجارية في السودان، مشددًا على استمرار عمل بلاده برفقة الحلفاء لضمان استقرار السودان.



وقال "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "دولة الإمارات العربية المتحدة تشجع التطورات في السودان وتدعم الانتقال الدستوري والسلمى".



وأضاف قائلًا: "هناك الكثير للقيام به لمساعدة السودان بعد عقود من حكم البشير، وسوف نعمل مع السودان وغيره من الأصدقاء والحلفاء لتحقيق هدف السودان المزدهر والمستقر".



وبدأت منذ قليل، مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها في السودان، وذلك فى العاصمة الخرطوم، ويترأس وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، وفد المملكة المشارك فى حضور مراسم التوقيع".