رسميًا.. الأطراف السودانية توقع على وثائق الاتفاق الانتقالي

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير الآن، على وثائق الاتفاق الانتقالي.



ووقع الاتفاق أحمد ربيع ممثلًا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) ممثلا عن المجلس العسكري الانتقالي.



وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.



وبتوقيع هذه الوثائق وهى وثيقتي "الاعلان الدستوري والاعلان السياسي"، يدخل السودان رسميًا حقبة جديدة في تاريخه السياسي تتميز بالتحول إلى حكم مدني ديمقراطي.