مواعيد مباريات اليوم للدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة
السبت 17/أغسطس/2019 - 02:01 م
وكالاتطباعة
كشف جدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 – 2020 عن مواجهات قوية جدًا في كل مرحلة بدءًا من الأسبوع الأول.
وتأتي أهمية نتائج ومواعيد وجدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 - 2020 في ظلّ المنافسة الشرسة على اللقب بين مانشستر سيتي البطل وليفربول وصيفه والعمالقة أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي.
والقنوات الناقلة اليوم للبث المباريات هي:
أستون فيلا Vs بورنموث 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 7
إيفرتون Vs واتفورد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 1
ساوثهامبتون Vs ليفربول 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 2
نورويتش سيتى Vs نيوكاسل يونايتد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 4
برايتون Vs وست هام 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 8
مانشستر سيتى Vs توتنهام 6:30 على قناة BeIN SPORT HD 2
وتأتي أهمية نتائج ومواعيد وجدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 - 2020 في ظلّ المنافسة الشرسة على اللقب بين مانشستر سيتي البطل وليفربول وصيفه والعمالقة أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي.
والقنوات الناقلة اليوم للبث المباريات هي:
أستون فيلا Vs بورنموث 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 7
إيفرتون Vs واتفورد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 1
ساوثهامبتون Vs ليفربول 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 2
نورويتش سيتى Vs نيوكاسل يونايتد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 4
برايتون Vs وست هام 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 8
مانشستر سيتى Vs توتنهام 6:30 على قناة BeIN SPORT HD 2