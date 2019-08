مواعيد مباريات اليوم للدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة

كشف جدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 – 2020 عن مواجهات قوية جدًا في كل مرحلة بدءًا من الأسبوع الأول.



وتأتي أهمية نتائج ومواعيد وجدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 - 2020 في ظلّ المنافسة الشرسة على اللقب بين مانشستر سيتي البطل وليفربول وصيفه والعمالقة أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي.



والقنوات الناقلة اليوم للبث المباريات هي:



أستون فيلا Vs بورنموث 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 7



إيفرتون Vs واتفورد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 1



ساوثهامبتون Vs ليفربول 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 2



نورويتش سيتى Vs نيوكاسل يونايتد 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 4



برايتون Vs وست هام 4:00 على قناة BeIN SPORT HD 8



مانشستر سيتى Vs توتنهام 6:30 على قناة BeIN SPORT HD 2