تركيب كشافات لإنارة مقابر قرية أبا الوقف بمغاغة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبا الوقف، في بيان لها صباح اليوم السبت، تركيب كشافات إنارة لمقابر القرية، ومد خطوط الكهرباء الجديدة للطريق المؤدي لتلك المقابر، بعد عدد من شكاوى الأهالي خلال الفترة الماضية.



قال اللواء إيهاب زهني رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إن الوحدة المحلية انتهت من مد شبكة الكهرباء للطرق المؤدية لكافة المقابر على مستوى المركز وتدعيم أعمدة الإنارة بكشافات الليد الجديدة، لتقديم خدمات لائقة بمواطني المحافظة.



وأضاف "زهني" أنه سيتم عمل صيانة دورية لجميع طرق الوحدة المحلية للقرية إلى جانب أعمال تركيب كشافات وأعمدة جديدة بمقابر قرية قفادة المجاورة لقرية أبا الوقف.