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مصر

السيسي يستفسر عن رقمنة مشروع الصوب الزراعية

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:57 م
جريدة الدستور
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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المرحلة الثانية لمشروع الصوب الزراعية، إلى أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة عين شمس والمستشار العلمي للشركة الوطنية للزراعات المحمية حول الصوبة الزراعية المقامة على مساحة 3 أفدنة والتي تحوي محصول الخيار الصيفي والخيار قصير الأجل.

وأشار إلى أن الانتاجية المستهدفة من البيت الزراعي هي 120 طنا يتم إنتاجها في الفترة ما بين أغسطس إلى أكتوبر، منوها إلى أن البيت الزراعي يتميز عن البيوت الزراعية التقليدية حيث يحتوي على عدة منظومات، منها أنه يؤدي إلى توفير مناخ مثالي حول النبات ينجم عنه الحصول على إنتاج جيد، كما يقلل من نسبة الاصابة بالآفات، وبذلك يتم تقديم إنتاج صحي وآمن للمواطنين.

وتساءل الرئيس السيسي، هل تم عمل رقمنة للمشروع بأكمله؟ أي كل الداتا التى تخرج من كل صوبة بالتوقيتات الخاصة بها وانتاجها والقائمين على العمل فيها، فأجاب رئيس قسم الكيمياء قائلا: " إننا نطبق اشتراطات الجلوبال جاب، ومن ضمن الاشتراطات أن كل بيت زراعي يكون له سجل يومي يوضح عدد العاملين علاوة على الإنتاج والمواد الكيميائية التى تم استخدامها وكل هذا يتم تجميعه في كل بيت زراعي ويتم ادخاله على قاعدة بيانات مبرمجة آليا في أجهزة الكمبيوتر.

وقال الرئيس السيسي، "أنا أتكلم عن تخزين كل المعلومات داخل الجهاز للتعرف على المشروع كله، عندي 100 ألف فدان، الصوب الموجودة فيهم تقدر بكم، كم عدد العاملين فيها، والانتاج اليومي بتاعهم قد إيه، والمشاكل التي تم مواجهتها قد أيه، أنا بتكلم عن الموضوع كله ولابد أن لا يكون هناك تدخل بشري لا فكسات ولا أي حاجة..لابد من تسجيل الكلام ده في نفس الجهاز، من فضلكم لو ما كنش الكلام ده بيتعمل تعالوا نعمل كده".

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