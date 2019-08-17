كينج مريوط.. مشتى الذوات الذى تحول لعشوائيات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يتم تقنين الأراضي المعتدى عليها بمنطقة كينج مريوط إلا بعد العرض عليه شخصيًا، وأنه سيتم سداد مستحقات التقنين نقدًا، مشددًا أنه لن يسمح بأي تعديات على أراضي الدولة، موجها كلامه للمحافظين: "على كل محافظ ألا يترك مترًا وحدًا معتدى عليه دون تقنين".



كينج مريوط منطقة في غرب محافظة الإسكندرية تجاور العامرية ومدينة برج العرب، تتكون من سبع قرى، تتميز بمناخها المعتدل الذى جعل منها مشتى للطبقة الراقية والتى تقيم فى منطقة "الفيلات".



بدأت قصة معاناة أهالي كينج ماريوط بحالة من الإهمال من جانب مسئولي الإسكندرية، واشتكى المواطنون من انتشار الذباب والصرف الصحي، وفي مايو 2018، قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتوجيه للدكتور خالد فهمى وزير البيئة بشـأن انتشار الذباب فى الكينج مريوط، ومازالت المعاناة مستمرة.









