الجزار: خريطة الأراضي الصناعية خطوة إيجابية للنهوض بالاستثمار



قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن خريطة الأراضي الصناعية المقرر بدء إطلاقها التجريبي مطلع سبتمبر المقبل، تعتبر خطوة إيجابية نحو النهوض بالاستثمار وفرصة أكبر لطرح أراضي صناعية للمستثمرين.



وأضاف الجزار في تصريحات لـ"الدستور"، أن البوابة سوف تساهم في عرض المعلومات كاملة للمواطن بمنتهي الشفافية.



وتابع رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح أمرًا أساسيًا وليس رفاهية لأنه يحقق الشفافية والعدالة في الحصول على الفرص المتاحة، والحد من الفساد الذي تحاربه الحكومة.



وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن بدء الإطلاق التجريبي لخريطة الاستثمار الصناعي وخريطة الأراضي الصناعية مطلع سبتمبر المقبل للمستثمرين، وهو أول دليل إلكتروني للأراضي الصناعية المتاحة الجاهزة للاستثمار في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتشمل أيضا أراضي المطور الصناعي.





