إنفوجراف.. الصعايدة الأقل في معدلات طلاق.. والقاهرة وسيناء الأعلى

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، خريطة المحافظات الأعلى معدل طلاق على مستوى الجمهورية خلال عام 2018، والتي جاءت في صدارتها محافظة القاهرة بمعدل 4.3%، يليها محافظة جنوب سيناء بـ 4.2%، ثم محافظة بورسعيد والاسكندرية بـ 3.9%، 3.8% بالترتيب.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لإنفوجراف صادر عنه، أن محافظة السويس سجلت أيضًا معدلات طلاق مرتفعة بلغ 3%، ومحافظة الجيزة والدقهلية 2.7%، ومحافظة مطروح 2.6%، ومحافظة دمياط والإسماعيلية والبحر الأحمر 2.3% بكلًا منها.



بينما تذيلت القائمة محافظات أسيوط والمنيا بمعدل طلاق 1%، سوهاج 1.1%، المنوفية وكفر الشيخ والفيوم 1.3%، ومحافظة الأقصر 1.4%، ومحافظة البحيرة 1.5%، ومحافظة بني سويف 1.6%، ومحافظة الشرقية 1.9%.