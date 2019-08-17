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محافظات

القاهرة تتابع شارع أحمد تيسير وطرق مصر الجديدة لربطها بالدائري

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أجرى محافظ القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال تطوير شارع أحمد تيسير بشرق مدينة نصر، والجاري تطويره ورفع كفائته بمعرفة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، في إطار خطتها لتطوير المحاور الرئيسية بإعادة تخطيطها وعمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة في انسياب الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة رفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بها دخولًا وخروجًا، كما أصدر تعليماته برفع عدد من الأكشاك ونقلها إلى شوارع جانبية استغلالًا للأرصفة المتسعة بالميدان.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير للطرق الجاري تنفيذها بمصر الجديدة لربط الدائري من الكيلو 4،5 وصولًا إلى ميادين سفير وتريومف والحجاز، والتي تقام تحت إشراف الهيئة الهندسية العسكرية والتي تتضمن إقامة عدد من الكباري على التقاطعات الهامة مع عمل التعديلات المرورية والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية بمنطقة مصر الجديدة.

شملت أعمال تطوير محور أحمد تيسير توسعة الشارع في الاتجاهين بعرض 15 مترا بكل اتجاه، مع تحديد أماكن انتظار على الجانبين بعرض 5 متر بكل اتجاه وتقليص حجم الجزيرة الوسطى، وكذلك الأرصفة مع إنشاء أحواض زهور على الجانبين وتكثيف أعمال الإنارة العامة للشارع على الرصيفين وإضافة أعمدة مزدوجة بالجزيرة الوسطى.

رافق المحافظ في جولته المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، واللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، والمهندس فيفي عبد الغني رئيس جهاز هندسة وتخطيط المرور بالقاهرة.

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