بعد تبديل ملابسه الرسمية.. "السيسي" يتفقد الصوب الزراعية الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقد الصوب الزراعية الجديدة التي تم افتتاحها منذ قليل، بصحبة عدد من القادة العسكريين والقائمين على تنفيذ المشروع، وذلك بعد تغيير ملابسه الرسمية وارتداء أخرى "كاجول".



تفقد "السيسي" للصوب جاء بعد إزاحة الستار في حفل رسمي منذ قليل حضره عدد من الوزراء والقادة العسكريين وكبار مسؤولي الدولة.



وافتتح السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.