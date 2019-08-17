الرئيس السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات الصوب الزراعية التي تم افتتاحها، اليوم، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.



ويعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس السيسي الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.



كما يعد مشروع الصوب الزراعية، من المشروعات القومية، وتشارك فيه عدة جهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.