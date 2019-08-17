صحف ألمانيا تركز على تعثر بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين

ركزت صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم السبت على تعثر بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين، أمس الجمعة، في مستهل مشواره بالدوري الألماني.



وخرجت صحيفة (Berliner Zeitung) بعنوان "البداية"، لتشير إلى انطلاقة الدوري بتعادل مخيب للبايرن في عقر داره أمام هيرتا برلين.



وأبرزت صحيفة (B.Z) قوة هيرتا برلين بعدما فرض التعادل على الفريق البافاري في ملعب أليانز أرينا.



بينما حمل غلاف صحيفة (Der Tagesspiegl) عنوان "هيرتا يُغضب بايرن".



وألقت صحيفة (بيلد) الضوء على تعادل البايرن مع فريق العاصمة الألمانية بنتيجة 2-2، ليفقد نقطتين في بداية مشواره بالبوندسليجا.



كما حمل الغلاف عنوان "الآن يأتي النجم كوتينيو"، في إشارة لإعلان البايرن اتفاقه مع برشلونة الإسباني على استعارة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.