إنقاذ 3 شباب من الغرق بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ بشواطئ مصيف بلطيم، فى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من إنقاذ 3 شباب من الموت المُحقق، بعدما تعرضهم للغرق بشاطئ السلام، بمصيف بلطيم.



وعلى الفور، جرى نقل الشبان الثلاثة إلى مستشفى النرجس، بمدينة مصيف بلطيم، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتوقيع الكشف الطبى عليهم من قبل أطباء المستشفى، وتم وضعهم تحت الملاحظة لحين الاطمئنان على صحتهم واستقرار حالتهم بشكل تام.



ويوجد أكثر من 120 منقذًا منتشرين بشواطئ مصيف بلطيم وعددهم 6 شواطئ، هما: "الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز"، وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطواق نجاة، وصفارات الإنذار، لسرعة إنقاذ المصطافين إذا تعرضوا لحالات غرق.