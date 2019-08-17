وزير خارجية إيران يزور الكويت ليوم واحد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يتوجه لزيارة الكويت اليوم السبت، فيما أفادت صحف كويتية بأن اللقاء سوف يشهد بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وقال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح له، إن زيارة ظريف للكويت تأتي في سياق مواصلة المشاورات الإقليمية، مضيفًا أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي خلال الزيارة نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعددًا من كبار المسؤولين.



وأضاف "موسوي"، أنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن ظريف سيغادر الكويت اليوم الأحد عائدًا إلى طهران في ختام زيارته.



وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إنها علمت من مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني، سيصل إلى البلاد في زيارة رسمية يبحث خلالها التطورات الجارية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.