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محافظات

"أمر تكليف" على مسرح ثقافة سوهاج اليوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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قال مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، الفنان أشرف طلبة، إن عرض "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة يبدأ أول ليالى عرضه بمحافظة سوهاج اليوم السبت، على مسرح قصر ثقافة سوهاج فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويستمر حتى 22 أغسطس، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف "طلبة" أن العرض هو الثانى من إنتاج الفرقة الذى يقدم بالمحافظة بعد تقديم عرض "ولاد البلد" بسوهاج نهاية يوليو الماضى، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح بالمحافظات، والتى تشرف عليها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث بإشراف المخرج محمد الشرقاوى.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام، العرض عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسينى، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

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