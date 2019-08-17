مان سيتي يلتقي توتنهام اليوم في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

ينتظر محبي الكرة الانجليزي اليوم القاء المرتقب علي ملعب "الإتحاد"، في تمام الـ6:30 من مساء اليوم قمة مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التي تجمع بين ناديا توتنهام ومان سيتي



ويتطلع مان سيتي للاخذ بثارة من نظيره توتنهام الذي اجهض أحلام الفريق السماوي في حصد لقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي بأزاحته من الدور ربع النهائي، وبدأ الفريقان، الدوري هذا الموسم بفوز رائع، حيث سحق مان سيتي ضيفه وست هام يونايتد 5-0، بينما كان فوز توتنهام علي ضيفه استون فيلا 3 - 1



ويغيب عن صفوف توتنهام في مباراة اليوم 4 لاعبين وهم ريان سيسينيون وديلى آلي وسون هيونج مين وخوان فيويس بسبب الإصابة والايقاف.