بدء الدراسة بالمعهد العالي للسينما بالإسكندرية هذا العام

قالت وزارة الثقافة، إن عام 2020 سوف يشهد الكثير من التغيرات الثقافية والفنية، حيث يتم البدء في إنشاء دار أوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتم إنشاء مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.



وأضافت في تصريحات لـ" الدستور، خلال حفل افتتاح مهرجان الاوبرا الصيفي بالإسكندرية، نسعى في بدء مشروع إنشاء المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون، بقصر ثقافة برج العرب، حيث يجرى العمل على قدم وساق، مؤكدًا على أن الدراسة بفرع المعهد بالإسكندرية، سوف تبدأ مع العام الدراسي القادم.



وأشارت، أن الإسكندرية، سوف تشهد طفرة جديدة، بداية من الموسم القدم في شهر سبتمبر، حيث يتم عرض الأعمال المسرحية الكبري التي تعرض بالقاهرة، على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.



وأوضحت أن وزارة الثقافة تسعى إلى أن تكون الإسكندرية على قائمة المحافظات الثقافيه، فكل فناني مصر كانت بدايتهم من الإسكندرية، مشيرًا إلى أن نجاح مهرجان أوبرا الإسكندرية، ومهرجان المسرح الروماني، أثبت أن هناك حراك وانتعاش ثقافي لعروس البحر، لافتًا أن هناك أهتمام بقصور الثقافة على مستوي الإسكندرية، وجميع المحافظات، لأهميتها الكبيرة التي تعود على المواطنين.