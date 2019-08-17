ارتفاع أسعار النفط اليوم السبت

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم السبت ارتفاعا طفيفًا، وذلك بعد موجة الهبوط التى استمرت خلال الأسبوع الماضى، وسط تقليص منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة نحو 14 سنتا، أو 0.4% عن تداولات أمس الجمعة، لتبلغ 58.64 دولار للبرميل.



كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا، أو 0.74%، لتسجل 54.87 دولار للبرميل.



وقبيل صدور تقرير أوبك الشهري، لامس برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.50 دولار للبرميل وجرى تداول الخام الأمريكي عند 55.67 دولار مع توقع المستثمرين المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتحركات للبنك المركزي الأوروبي الشهر القادم للتصدي لنمو ضعيف.



وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

