ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين في "السحر والجمال"

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في منطقة "السحر والجمال" بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.



وكانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن والعام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى، باتخاذ اثنين من العناصر الإجرامية من منطقة السحر والجمال بنطاق مدينة العاشر من رمضان، مكانًا لترويج المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية؛ لاتجارهما في المواد المخدرة، وذلك في كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس حال استقلالهما "دراجة نارية" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرامًا، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وميزان.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.